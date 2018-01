Norwegian vann ankestrid om tilsetjingar mot pilotar og kabintilsette

innenriks

Borgarting lagmannsrett har dermed kome til motsett konklusjon av det Asker og Bærum tingrett gjorde då saka blei behandla der i 2016.

Dei kabintilsette og pilotane kravde dom på at det er Norwegian Air Shuttle ASA som er arbeidsgjevaren deira. Dei kabintilsette er i dag tilsett i Norwegian Cabin Services Norway AS, mens pilotane er tilsette i Norwegian Pilot Services Norway AS.

Begge dei to yrkesgruppene hadde hevda at Norwegian dreiv ulovleg innleige av arbeidskraft frå dotterselskapa og at dei difor kunne krevja fast tilsetjing i Norwegian Air Shuttle på dette grunnlaget.

Lagmannsretten kom fram til at dei ikkje hadde rettmessig krav på dom for fast tilsetjing i Norwegian Air Shuttle, verken på bakgrunn av ulovleg innleige av arbeidskraft eller på særskilt grunnlag.

Lovgjevaroppgåve

Dei tilsette argumenterte med at organiseringa av Norwegian-konsernet bryt med grunnleggjande prinsipp i arbeidsmiljølova om å fremja faste og trygge tilsetjinga forhold.

– Til dette finn lagmannsretten grunn til å peika på at konsernmodellen til Norwegian ikkje er eineståande i luftfarten. Dersom ei slik fragmentering av verksemda til flyselskapa, med ei rekkje entrepriseavtalar for å dekkja behovet for alt frå catering til crewtenester, ikkje er ønskjeleg i luftfarten, er det etter vurderinga til lagmannsretten ei lovgjevaroppgåve – nasjonalt og internasjonalt, heiter det i dommen.

– Vanskelegare å handheva rettane

– Det er ikkje det resultatet vi ønskte, seier advokat Lene Liknes Hansen i Parat til NRK. Ho har ført saka for dei kabintilsette.

Advokat Christen Horn Johanessen har ført saka for pilotane. Han meiner dommen vil får noko seia for moglegheita dei tilsette har til å handheva rettane som følgjer av arbeidsmiljølova og andre vernelover.

– Det gjer handhevinga av rettar vanskelegare, og når det blir vanskelegare å handheva rettane, så er rettane mindre verdfulle. Det meiner vi er problematisk, seier han til NRK.