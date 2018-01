Telenor vurderer tilbod på austeuropeiske dotterselskap

innenriks

– Telenor har fått interesse for verksemda si i Sentral- og Aust-Europa, som omfattar mobilverksemda i Ungarn, Bulgaria, Montenegro og Serbia. Telenor har sett i gang ein prosess for å evaluera interessa selskapet har fått, med mål om å skapa verdi for aksjonærane i Telenor, skriv selskapet i ei børsmelding fredag ettermiddag.

Telenor vil ikkje kommentera saka ytterlegare, men skriv at selskapet vil konkludera prosessen i første kvartal 2018.

Den siste tida har det vore mange rykte om at Telenor vil selja deler av verksemda i Aust-Europa. Det bulgarske nyheitsbyrået Novinite siterte tidlegare i veka kjelder i konsulentselskapet Mergermarket på at eit amerikansk fond har tilbydd Telenor 2 milliardar euro for å selja verksemda i Bulgaria, Serbia og Montenegro.

Ungarske aviser, mellom anna finansavisa Portfolio, spekulerte tysdag også på om det ungarske dotterselskapet Telenor Ungarn ville bli omfatta av eit eventuelt sal.

– Dotterselskapa til Telenor i Sentral- og Aust-Europa har sterke marknadsposisjonar og leverer solide finansielle resultat. I 2017 bidrog desse selskapa til rundt 9 prosent av omsetnaden til Telenor og rundt 8 prosent av driftsresultatet (EBITDA) før andre postar, skriv Telenor i børsmeldinga.

