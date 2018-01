UDI-direktør: – Dagens asylsystem bør erstattast med kvotar

innenriks

– Det er brei semje om at systemet vi har i dag har store svake sider. Så er det mange ulike idear til korleis vi skal få dette framover, starta direktøren i Utlendingsdirektoratet (UDI) då forskingsstiftinga Fafo fredag reiste spørsmålet om det europeiske asylsystemet har gått ut på dato, skriv ABC Nyheter.

Forfang peikte på at alle land gjer alt dei kan for å hindra tilkomst av asylsøkjarar. Heile systemet baserer seg på at ein må ta seg ulovleg inn i Europa. Han rår til at ein i staden får ei kontrollert tilstrøyming av flyktningar via kvotar.

– Får ein større grad av kontroll på yttergrensene og opplever at det blir meir kontroll på talet som kjem til Europa, aukar viljen til å diskutera storleiken på kvotar, meiner han.

Systemet med kvotar, ei form for regulert uttak av flyktningar der statane har ein reell førehandskontroll med kor mange og kven som kjem, er ifølgje UDI-direktøren den ideelle måten å gjera det på.

– Det er den ukontrollerte tilstrøyminga som er problemet. Den lét etter seg eit inntrykk av nasjonalstatar som ikkje har kontroll og at børene blir ekstremt skeivfordelt.

To tredelar av asylsøkjarane som dei to siste åra har kome til Europa, hamna i to land, Tyskland og Sverige.

