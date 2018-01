Utanlandske pengespel kan bli blokkert i Noreg

innenriks

Partia vil stoppa pengespel ved å blokkera nettsidene til uregulerte pengespelselskap, og hindra nordmenn frå å lasta ned og spela via appar. Forslaget får i all hovudsak støtte frå SV, mens Sp er samd i intensjonen. Dermed går det mot eit fleirtal på Stortinget for ei norsk blokkering, skriv Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Det finst EU-land som allereie blokkerer uregulerte spelselskap, og erfaringa er at dette reduserer spelinga i befolkninga. Klarer andre land å få det til, bør vi også klara det, seier stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF).

Blokkeringa vil gje spelarane informasjon om at det er ulovleg for kommersielle gamblingselskap å tilby spel i Noreg.

Før jul sa tidlegare kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) at regjeringa vil forby TV-reklame for utanlandske pengespel, og det står i Jeløy-plattforma at regjeringa vil halda oppe eineretten som Norsk Tipping har i dag.

– Den teknologiske utviklinga tek eit kvantesprang kvar dag, og unge gamblarar vil alltid klara å omgå blokkeringar. Vegen til ein kunnskapsbasert diskusjon bør gå via ei grundig utgreiing og ikkje eit forslag frå to parti, seier Tage Pettersen (H) til ANB.

Ap og KrF stiller også spørsmål ved investeringane til Statens pensjonsfond utland (SPU) i fleire utanlandske spelselskap.

(©NPK)