Utbyttevekst frå Gjensidige

innenriks

– Gjensidige er eit utbytteselskap, og vi har som mål å levere eit høgt, stabilt nominelt utbytte til aksjonærane våre på regelmessig basis, seier Gjensidiges konsernsjef Helge Leiro Baastad i ei børsmelding.

Styret i Gjensidige har foreslått eit utbytte på 3,55 milliardar kroner i 2017, tilsvarande 7,10 kroner per aksje. I 2016 fekk aksjonærane 6,80 kroner per aksje, totalt 3,4 milliardar kroner.

Forsikringspremiane auka i fjerde kvartal 2017, men det gjorde også skadeutbetalingane. To store naturskadehendingar i fjerde kvartal førte til at selskapet betalte ut 199 millionar kroner i erstatningar. Totalt var storskadeinnslaget under det selskapet venta for dei siste månadane i året.

Gjensidige fekk eit resultat før skatt på 1,24 milliard kroner i fjerde kvartal, noko som er lågare enn forventningane frå analytikarane og lågare enn i fjor, skriv E24. På førehand hadde analytikarane sett for seg eit resultat før skatt på 1,46 milliardar kroner. Samtidig var nettoresultatet venta å auke til 1,11 milliardar kroner, mens fasiten viser at det fall til 1 milliard frå 1,09 milliardar kroner.

For Gjensidige Bank bidrog blant anna salet av ein tapsutsett låneportefølje til at resultatet før skatt vart betra. Samtidig fekk pensjonsverksemda eit betre resultat som følgje av høgare finansresultat og auka forvaltingsinntekter.

