NHO åtvarar mot å gje nemnd ansvar for trakasseringssaker

innenriks

SV føreslår å gje Diskrimineringsnemnda mynde til å behandla saker om erstatning og oppreising på grunn av seksuell trakassering.

Likestillingsombod Hanne Bjurstrøm slår fast at vernet mot seksuell trakassering i praksis ikkje er godt nok og støttar forslaget.

– Førekomsten av slik trakassering er stor, det veit vi, men nesten ingen saker går til domstolane. I praksis har vi ikkje eit rettsvern for dei som blir utsette for seksuell trakassering. Det er svært alvorleg. Eg minner om at FNs kvinnediskrimineringskomité har rådd Noreg til at Diskrimineringsnemnda må handhev forbodet, seier ho.

Familie- og kulturkomiteen på Stortinget heldt måndag høyring om dette og ei rekkje andre forslag som SV og Raudt har lagt fram mot seksuell trakassering.

– Domstolen best eigna

NHOs direktør for arbeidsliv Nina Melsom åtvarar komiteen mot å svekkja rettstryggleiken i trakasseringssaker. Ei god handtering av sakene krev munnlege forklaringar og høve til kontradiksjon. Dette er domstolane rigga for, peikar ho på.

– Når nemnda pålegg oppreising og erstatning er det ikkje straff, men det vil bli opplevd som utruleg belastande for den enkelte eller bedrifta, meiner ho.

NHO rår i staden politikarane til å leggja til rette for forenkla rettargang for domstolen og fri rettshjelp i trakasseringssaker

Forslagsstillar Freddy André Øvstegård (SV) er heilt usamd.

– Problemet er at ein i dag ikkje har nokon rettstryggleik, fordi dette ikkje blir teke til domstolane. Det er for ressurskrevjande og vanskelege skuldspørsmål, meiner han.

Han peikar på nemnda har fått handhevingsmynde i andre typar trakasseringssaker.

– Så då forstår vi ikkje kvifor det skal vera annleis med seksuell trakassering.

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) minner om at NHO var like skeptisk til å la nemnda påleggja bøter i andre saker.

– No som ombodet og nemnda er skilt, er jo noko av tanken at kompetansen i nemnda blir styrkt. Gjer han det, har eg ingenting imot at det er nemnda som behandlar desse sakene, ssier Bekkevold.

Komitéleiar Tone Wilhelmsen Trøen (H) har ikkje konkludert, men lovar grundig behandling. Og sjølv om pakken med «metoo-forslag» kjem frå venstre, vil ikkje Trøen avfeia dei.

– Engasjementet for denne problemstillinga følgjer ingen partilinjer, seier ho, og legg til at komiteen vil ta seg tid til å arbeida godt med forslaga.

– Naturleg

Anette Trettebergstuen (Ap) viser til at Stortinget før sommaren bad regjeringa leggja fram forslag om eit lågterskeltilbod og ventar ei sak på bordet. Men heller ikkje ho ser at det er nokon vesentleg skilnad på saker om seksuell trakassering og annan type trakassering, som nemnda alt har fått ansvar for.

– Det einaste viktige er at det blir eit reelt lågterskeltilbod, at sakene blir handterte av dei som er best på å handtera det, og eg ser på det som naturleg at det vil liggja i nemnda.

Partifellen hennar Trond Giske er også medlem i familie- og kulturkomiteen, etter at han blei flytta frå finanskomiteen som følgje av trakasseringsskuldingane mot ham. Men han er sjukmeld i ytterlegare ei veke, får NTB opplyst.

Trettebergstuen vil ikkje nødvendigvis gå med på at politikarane har mist truverdet i å handtera desse sakene.

– Den siste tida viser berre at seksuell trakassering skjer i alle deler av samfunnet og vi politikarar er heilt klart ein del av det. Ansvaret vårt er å løyva pengar, laga lover og gjera det vi kan for å førebyggja seksuell trakassering på alle samfunnsområde. Det har vi ein sjanse til å gjera her, seier ho, og lovar at Ap vil fremja eigne forslag til saka.

(©NPK)