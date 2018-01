Støre: Ap held fram med éin nestleiar

innenriks

– Ja, det er opplegget. Det har vi gjort før, sa Støre til pressa då han var på veg ut frå Aps sentralstyremøte på Gardermoen måndag.

Det inneber i så fall at Hadia Tajik vil fortsette som einaste nestleiar i partiet og at det ikkje vil bli kalla inn til eit ekstraordinært landsmøte seinare i vår.

– Eg har ikkje inntrykk av at det er eit sterkt ønske om eit nytt landsmøte, sa Støre, som 13.30 skal tale til landsstyret som er samla på Gardermoen.

Landsstyret er Aps høgste organ etter landsmøtet.

Giske ferdig

Trond Giske har trekt seg som nestleiar og som finanspolitisk talsperson. Før krisemøtet i Ap-leiinga måndag vart spørsmålet reist om han også misser plassen sin i sentralstyret.

Like før klokka 12 kom konklusjonen frå eit samrøystes sentralstyre:

– Då Trond Giske allereie har trekt seg som nestleiar, er det naturleg at Giske ikkje møter i sentralstyret ut denne valperioden, heiter det i fråsegna.

På spørsmål frå pressa om Aps sentralstyre i realiteten har avsett ein av sine medlemmer, svarte Støre:

– Sentralstyret har ikkje fullmakt til å avsette eller tilsette folk som er valt på landsmøtet, men sentralstyret har gitt uttrykk for at det ikkje er naturleg at han møter i sentralstyret ut denne valperioden.

Ingen kommentar

Fråsegna viser elles til konklusjonane frå partileiar Jonas Gahr Støre i Giske-saka.

– Sentralstyret konstaterer at konklusjonen i behandlinga av fleire av varsla er at det har vore brot på partiretningslinjene mot seksuell trakassering, heiter det.

På spørsmål om kommentar frå Trond Giske skriv rådgjevar Bård Flaarønning til NTB at Giske framleis er sjukmeldt og derfor ikkje har moglegheit til å kommentere.

Støre seier han har eit samla sentralstyre i ryggen når han ønsker Giske velkommen tilbake til Stortinget.

– Vi ønsker Trond tilbake frå sjukmelding så fort som mogleg. Han trengst i stortingsgruppa, han trengst i det politiske arbeidet, sa Ap-leiaren.

