Støre vil støtta opp om Giske etter sjukmeldinga

I etterkant av varslarsakene mot han blei Giske flytta frå finanskomiteen til familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Støre seier partiet vil få mykje glede av den avgåtte nestleiaren i denne komiteen.

Arbeidsområdet til komiteen er mellom anna likestillingspolitikk.

– Det kan vera saker som det ikkje er naturleg for han å gå inn i for fullt, men komiteen behandlar politikk for media og for kultur, område han har stor erfaring frå, seier Støre.

Han vil ikkje vera meir konkret om kva slags saker det er naturleg at Giske ikkje handterer.

– Nei, det har eg ikkje tenkt å peika ut, men vi får jo ta omsyn til det folk har vore gjennom og kva dei står i. Det gjer vi også i fleire andre saker i Stortinget, seier Støre.

Giske har mellom anna bakgrunn som kulturminister frå 2005 til 2009.

– Han kjem i ein fraksjon og komité der erfaringa og krafta hans kan bli viktig for oss, seier Støre.

