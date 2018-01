Tonning Riise-etterforsking blir avgjort denne veka

innenriks

– Vi tek sikte på å ta ei avgjerd om saka skal etterforskast denne veka, skriv politiinspektøren som arbeider med saka i ein SMS til VG.

Påtalemakta gjekk sist veke inn for at politiet skal avgjera om varslingane mot Tonning Riise inneber straffbare forhold.

Før helga var statusen i Høgre at partiet har fått 21 varsel fordelt på 12 personar. Ti av varsla gjeld den tidlegare leiaren i ungdomsorganisasjonen Unge Høgre. Måndag skriv VG at partiet har fått ytterlegare fire varsel om seksuell trakassering. Dermed har det til saman kome inn 25 varsel.

– Det er stor variasjon i varsla. Alle handlar om seksuell trakassering. Vi går ikkje nærmare inn på å skildra varsla, skriv generalsekretær i Høgre John-Ragnar Aarset i ein e-post.

Kristian Tonning Riise, som representerer Hedmark Høgre på Stortinget, trekte seg som Unge Høgre-leiar 10. januar.

Aarset var onsdag i sist veke i samtalar med politiet om varslarsakene. Det skjedde mot viljen til ei no 20 år gammal kvinne som er omfatta av varsla. Ho sa via advokaten sin Ellen Holager Andenæs at ho ikkje ønskjer at hendinga frå fem år tilbake i tid blir etterforska.

