Trøndelag gjev opp kampen om plassen til Giske i sentralstyret

innenriks

– Frå Trøndelag har vi heile tida vore klar på at vi meiner at Giske har ein plass i sentralstyret. No registrerer eg at eit samla sentralstyre, som er breitt samansett, uttrykkjer at det ikkje er naturleg at han møter. Det tek eg til etterretning, seier Mevassvik til NTB.

Rett før Ap-leiar Jonas Gahr Støre gjekk på talarstolen for å opna det ekstraordinære landsstyremøtet på Gardermoen måndag, stoppa Mevassvik kampen om plassen til Giske i sentralstyret:

– Eg ser ikkje at det verken er naturleg eller mogleg å gå vidare med den saka no, seier ho, og legg til at det heller ikkje blir aktuelt å reisa spørsmålet om eit ekstraordinært landsmøte.

