Varselsak i Raudt oversend til politiet

Partisekretær Benedikte Pryneid Hansen i Raudt opplyser til NTB at dei fekk eit varsel fredag.

– Det er handtert etter retningslinjene til partiet, og er no ei sak for politiet, seier ho.

– Varselet gjeld ein person som har verv i eit lokallag. Personen går ut av sitt verv mens saka blir undersøkt. Det det er varsla om, har ikkje skjedd i partisamanheng, seier Pryneid Hansen i ein SMS til NTB.

Straffeloven

Hendinga(ne) det er varsla om ligg tilbake i tid.

– Varslaren er oppfordra til å politimelde fordi dei påståtte hendingane er innanfor straffelova, seier Pryneid Hansen.

Partisekretæren legg til at partiet ventar med vidare behandling i påvente av politiundersøkingar.

Alle parti

Alle parti som er representert på Stortinget har no mottatt eitt eller fleire varsel i kjølvatnet av metoo-kampanjen. Raudt er det siste av partia som opplyser å ha ei varselsak.

I Raudts retningslinjer heiter det blant anna at «det må raskt avklarast om saka bør politimeldast» og at det i så fall inneber at behandlingskomiteen ventar på vidare behandling av saka. I motsett fall, der saka ikkje blir politimeld, er målet med den interne behandlinga å avklare dei faktiske forholda knytt til skuldinga, inkludert begge partars versjonar av historia.

