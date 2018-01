Konklusjon i SSB-saka i mars

innenriks

– Vi har blitt samde om ein framdriftsplan og tek sikte på å koma med ei innstilling 6. mars, seier komitéleiar Dag Terje Andersen (A) etter eit knapt timelangt møte i komiteen tysdag.

Striden om omorganiseringa av Statistisk sentralbyrå (SSB) førte som kjent til at SSB-direktør Christine Meyer måtte gå av i november i fjor etter mistillit frå finansminister Siv Jensen (Frp).

I fjor haust stilte kontrollkomiteen i fleire rundar Jensen spørsmål om handteringa av saka. I byrjinga av januar blei det i tillegg halde ei open høyring.

Ein samrøystes komité kom då fram til at det framleis var fleire ting det ikkje var svart på og det blei sendt eit nytt brev til Jensen med fem nye spørsmål. I tillegg blei finansministeren beden om å senda over ei rekkje referat frå møte i saka for å dokumentera påstanden sin om at ho over tid åtvara Christine Meyer mot den planlagde omlegginga av SSB.

I høyringa gav Jensen uttrykk for at Meyer allereie i januar 2017 blei åtvara om at ho burde venta med omorganiseringa medan ein venta på utgreiinga frå statistikklovutvalet. Jensen har likevel ikkje villa gje komiteen innsyn i interne møtedokument.

Det er Andersen ikkje nøgd med. Han går også langt i å ymta om at Jensen ikkje har forklart seg rett.

– Eg er ikkje nøgd med at det er ein del dokument vi ikkje får innsyn i, men eg er veldig nøgd med at Siv Jensen no stadfestar det Meyer har sagt, nemleg at stoppordren om omorganiseringa først blei gjeven 30. oktober. Det er ein av dei tinga vi har bora i, seier han til NTB.

