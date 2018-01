Mann tiltalt for nettovergrep mot 49 barn – beklaga i retten

innenriks

Tysdag starta rettssaka mot mannen i Bergen tingrett. Aktor Cathrine Krohn brukte 53 minutt på å lese opp tiltalevedtaket, skriv Bergens Tidende.

– Tiltalen er massiv, sa ho i sitt innleiingsforedrag.

Mannen skal ha lurt 25 jenter i alderen 10 til 15 år til å vise seg avkledde framfor webkamera. Fleire av barna skal ifølgje tiltalen også ha blitt lurt til å gjennomføre seksualiserte handlingar med seg sjølv mens mannen såg på, melder NRK.

Ytterlegare 19 jenter i alderen 11 til 15 år skal ha blitt prøvd lurt til det same av mannen, men sa nei då han bad dei kle av seg. Fem barn, fire jenter og ein gut, i alderen 12 til 15 år skal ifølgje tiltalen ha blitt utsette for seksualisert chatting av mannen, utan å ha blitt oppfordra til å kle av seg.

Den tiltalte mannen beklaga handlingane sine i retten.

Talet på saker melde til politiet på Vestlandet som omhandla seksuell omgang med barn under 14 auka med heile 134 prosent frå 2016 til 2017.

Visepolitimeisteren i Vest politidistrikt, Ida Melbo Øystese, trur dette kan ha fleire årsaker.

– Ein overgripar kan nå frykteleg mange barn over nettet, og desse sakene får ofte eit stort omfang. Vi ser også at fleire melder seksuelle overgrep generelt, også dei som ikkje har skjedd over nett.

Tilsvarande tal for landet viser ein auke på 18,4 prosent i same periode, ifølgje årsrapporten til politiet som vart kjent i førre veke.

