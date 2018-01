Norsk soldat i krigssone identifisert på treningsapp

innenriks

Den norske soldaten har registrert minst éin av løperutene sine i treningsappen Strava mens han var på oppdrag i Irak, fortel NRK.

Kanalen har vore i kontakt med vedkommande, som ikkje vil kommentera saka.

Dei siste dagane har det vore mykje merksemd rundt amerikanske soldatar som kan ha røpt lokaliseringa til militære basar ved å bruka treningsappen Strava. Strava er ein app der brukarar kan loggføra og dela treningsrutene sine. I november publiserte Strava eit kart som viser kor aktiviteten til brukarane er størst.

NRK har funne treningsprofilane til 18 personar som har opphalde seg i militære basar i Irak og Afghanistan ved hjelp av eit kart publisert av treningsappen Strava. Dei aller fleste brukar både fullt namn og bilete av seg sjølv på appen.

Kartet gjev ikkje informasjon om enkeltbrukarar, men NRK har utnytta ein funksjon i Strava for å avsløra brukarane. Stravas flyby-funksjon, gjer at ein kan sjå kven som har trent i same område som deg, på same tid.

Ved å laga GPS-filer av fiktive løpeturar i områda der det har vore kjent at norske styrkar har vore dei siste to åra og så lasta opp filene til Strava, kan ein bruka flyby-funksjonen for å finna identiteten til enkeltpersonar.

