Opposisjonen hevdar Solberg-regjeringa går mot høgre

Regjeringa går mot høgre med Venstre i regjeringskontora, konkluderte ein breitt samansett opposisjon etter at statsministeren tysdag la fram regjeringserklæringa i Stortinget.

– Dette er vidareføring av ein Frp- og Høgre-politikk som med Venstre i regjering har blitt blå-blå-blå, seier Støre til NTB.

I utgreiinga si la statsministeren vekt på seks utfordringar som regjeringa meiner må løysast for å skapa eit berekraftig velferdssamfunn: Omstilling av økonomien, oppfylling av klimapliktene, eit inkluderande arbeidsliv, gode velferdsordningar, reduksjon av fattigdom og eit integreringsløft.

– Regjeringa vil arbeida for å løysa desse utfordringane på ein betre måte. Satsing på kunnskap og kompetanse vil vera avgjerande for å lykkast, sa Solberg.

Støre provosert

Støre meiner på si side at målet til regjeringa er noko dei fleste kan vera samde i.

– Men verkemidla sviktar. Realiteten er auka skilnader, lærarkrise i skulen, eit meir brutalt arbeidsliv utan kompetanseløft, auka skattekutt og null leveranse på korleis lovnadene skal finansierast, seier Ap-leiaren, som meiner at orda og handlingane til Solberg ikkje heng saman:

– Ho las opp ein setning om at organisert arbeidsliv er viktig. Det provoserer meg at ho brukar det som honnørord, når underteksten går i motsett retning. Dei hevdar dei vil kjempa mot arbeidslivskriminalitet, men aksepterer at folk ikkje organiserer seg og frys fagforeiningsfrådraget. Det er ei dårleg oppskrift, seier Støre til NTB.

For dei rike

Fungerande parlamentarisk leiar i SV Kari Elisabeth Kaski seier at regjeringsplattforma er til for dei rike i Noreg.

– Auka skilnader og klimakrisa blir møtt med forsvinnande få tiltak i regjeringserklæringa. Tvert om vil det auka. Det beste med denne regjeringa er at ho ikkje har fleirtal, seier Kaski til NTB.

I Jeløy-erklæringa går regjeringa mellom anna inn for å halda Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen, iskanten, Skagerrak og Mørefelta fri for oljeverksemd i heile perioden og innføra flat CO2-avgift i alle sektorar. I tillegg blir det opna for å auka dieselavgifta for å få fart på elbilsalet, mens elbilfordelane blir vidareførte.

Skatt og avgifter

Regjeringa vil også redusera skattenivået og redusera eigedomsskatten frå maks sju til fem promille, auka botnfrådraget og rabatten for arbeidande kapital i formuesskatten og halda fast på å fjerna arveavgifta.

– Dette er alvorleg, seier Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

– Skattelette for dei rikaste og avgiftsaukingar for dei fleste av oss blir forsterka når Venstre går inn, seier han til NTB.

Politireform, regionreform og høgskulerefom – som Sp er imot – blir forsterka også med Venstre i regjering, meiner Vedum.

Pauseknapp

KrF-leiar Knut Arild Hareide konstaterer at KrF kunne blitt samde om ei regjeringserklæring med Høgre, Frp og Venstre.

– Men det er når prioriteringane skal gjerast i Stortinget at skilnadene kjem fram. Rusreform, barnefattigdom og verdiskaping er noko alle i Stortinget kan nikka til. Men det står att å sjå på gjennomføringa, seier Hareide.

Rasmus Hansson i Miljøpartiet Dei Grønne meiner regjeringa har trykt på pauseknappen.

– Hovudbiletet er at Erna og Trine har sett seg på pauseknappen. Vi får ikkje noko grønt arbeidsliv, men sju gonger så store investeringar på olje og gass som fastlandsindustrien. Det er dramatisk, seier han.

Seher Aydar i Raudt høyrde først og fremst privatisering som eit hovudpunkt i utgreiinga til Solberg.

– Det skapar auka skilnader, er eit tydeleg steg mot høgre og feil veg å gå, seier Aydar.

