PST: Moglegheiter for terrorangrep i Noreg 2018

innenriks

PST la tysdag fram den årlege trusselvurderinga si. Av den går det fram at ekstreme islamistar framleis utgjer den største terrortrusselen mot Noreg. PST vurderer det som mogleg at ekstreme islamistar vil prøva å gjennomføra terrorangrep i Noreg i 2018.

– Eit terrorangrep, eller eit angrepsforsøk, vil sannsynlegvis vera lite komplekst, det vil seia angrep utført av ein til to personar, som brukar stikk- eller skytevåpen, køyretøy eller enkle, eksplosive innretningar, skriv PST.

Faren for at Syria-fararar som har kome tilbake skal utføra terrorhandlingar eller styrkja det islamistiske miljøet i Noreg det neste året blir tona ned. På grunn av tryggingssituasjonen i Syria har ikkje PST oppdaterte tal over talet på norske framandkrigarar sidan 2015, men reknar med at det framleis er om lag 40 personar frå Noreg som har vore med i borgarkrigen.

– Det blir difor vurdert som lite sannsynleg at ein større del av framandkrigarane som er knytte til Noreg i konfliktområdet returnerer hit det neste året, står det i trusselvurderinga.

Høgreekstreme i vekst

Sjølv om PST registrerer auka aktivitet i høgreekstreme miljø blir det vurdert som lite truleg at det vil koma noko organisert terrorangrep frå denne kanten. Miljøet blir omtalt som å vera i ein oppbyggingsfase. Samtidig blir gruppa Den nordiske motstandsbevegelsen framheva som tydelegare og med betre organisering enn tidlegare.

– Terrortrusselen frå høgreekstreme kjem i første rekkje frå enkeltpersonar og små grupper i randsona av dei meir etablerte miljøa. Dette er personar som kan utføra ei valdeleg handling på eige initiativ, slår PST fast.

Svekkja demokratiet

PST trur at utanlandsk spionasje og forsøk på å påverka norske interesser vil krevja mykje ressursar i året som kjem. PST-sjef Benedicte Bjørnland seier fleire land har etablert langvarige interesser i Noreg, noko som utgjer eit stort skadepotensial.

Russisk etterretningsverksemd blir framleis vurdert å ha størst skadepotensial.

PST ber også forskarar, politikar og journalistar om å vera merksame på at utanlandske interesser kan prøva å påverka eller svekkja det norske demokratiet.

– Målet vil vera å etablera kanalar for fordekt påverknad. Dei kan påverka utfallet av politiske prosessar. Målsetjinga kan vera å skapa mistru til offentlege ytringar og til media, og svekkja tilliten til styresmaktene og legitimiteten deira, seier Bjørnland.

Åtvarar mot Pakistan

Det blir vidare åtvara mot at land som er omfatta av forbodet mot våpeneksport, vil prøva å tileigna seg våpen og teknologi frå norske leverandørar.

– Vi ventar at Pakistan vil vera ein hovudaktør bak ulovlege og fordekte innkjøpsforsøk retta mot norske verksemder i 2018, står det i rapporten.