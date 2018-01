Arnstad meiner regjeringa ikkje tek samla ansvar

innenriks

– Vi ser ei endring i retning «Solbergs parlamentarisme» – sa Arnstad i debatten om regjeringserklæringa i Stortinget onsdag.

– Det er ein stilltiande aksept for at eit parti kan meina noko anna i Stortinget enn i regjering, viktige vedtak blir grunngjeve med at det er «viktig for eitt av partia» – i tillegg til at ein seier «det er viktigare å diskutera saka enn ordbruken» når det skal takast avstand frå måten ein statsråd ordlegg seg på, summerte Arnstad.

Ho la til at sjølve omgrepet «Solbergs parlamentarisme» første gong blei brukt av politisk redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle, som reiste spørsmål om korleis dette påverkar autoriteten til statsminister Erna Solberg (H).

(©NPK)