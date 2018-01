Breivik innrømmer tøffe tak i partiet

innenriks

– Det er ingen tvil om at vi hadde grundige og til dels tøffe prosessar i fjor haust om vi skulle gå inn i forhandlingar. Det enda med at eit fleirtal gav klarsignal, og då resultatet låg føre, var det ingen tvil, sa Breivk i stortingsdebatten om regjeringserklæringa onsdag.

Innrømminga kom etter at parlamentarisk leiar i Senterpartiet Marit Arnstad hadde mint om at Venstre i valkampen gjekk svært langt i å seia at det var uaktuelt å gå inn i regjering med Framstegspartiet.

Regjeringa med Høgre, Frp og Venstre har ikkje fleirtal i Stortinget, og Breivik legg ikkje skjul på at KrF er det føretrekte forhandlingspartiet til Venstre.

– Heldigvis har Venstre og KrF utvikla eit tett og tillitsbasert samarbeid dei siste åra. Eit samarbeid som Venstre skal gjera det vi kan for å ta vare på og vidareutvikle, sjølv om vi no har valt ulike roller i Stortinget, sa Breivik.

