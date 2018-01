Fleire skademeldingar etter januarvêret

innenriks

– Mange av ulykkene har skjedd på såkalla snøkaosdagar, då skjer det mykje. Men i januar i år har det også vore mange vêrskifte mellom kaldt vêr og mildvêr. Det har smelta og frose på igjen, seier kommunikasjonsrådgjevar Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If til NTB.

Felles for skadestatistikken for If og Gjensidige er at det dreier seg om mindre skadar, der bilistar har køyrt ut av vegen eller sklidd inn i bilen framfor.

– Mange av dei skadane som kjem inn er små skadar. Det er folk som sklir inn i portstolpar eller inn i andre bilar. Men bilane har ofte låg fart, seier Clementz.

– Det er mykje småbulking, men ikkje dei alvorlege skadane, legg Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige, til.

Rysstad understrekar at det er vinterforholda i år som er grunnen til det auka talet på innmelde skader. Men både Clementz og Rysstad påpeikar at folk flest ikkje held god nok avstand til bilane framfor seg.

– Dette er eit allment stort problem, seier Rysstad som også oppfordrar folk til å tilpasse farten etter forholda.

Onsdag sende Meteorologisk institutt ut obs-varsel om vanskelege køyreforhold for Vestlandet sør for stad, Austafjells og fjellstrøka Trollheimen-Jotunheimen og Langfjella.

Meteorologisk institutt og politiet oppfordrar bilistar til å køyre forsiktig.

– Det er veldig glatt utsette stader i hovudstadsområdet. Underkjølt regn skaper spegelglatte vegar og fortau, skreiv Oslo politidistrikt på Twitter onsdag morgon.

(©NPK)