Gaupejaktkvoten i år er den lågaste på mange år

Avisa skriv at det vart registrert 55,5 familiegrupper av gaupe i Noreg i fjor. Det svarar til rundt 330 dyr. Året før vart det registeret 52 familiegrupper. Stortingets bestandsmål for gaupe er på 65 grupper.

Det er berre i rovviltregionane Oppland og Midt-Noreg (Trøndelag og Møre og Romsdal) at det blir opna for kvotejakt fram til 31. mars. I fylka Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er det opna for kvotefri jakt. I Oppland kan det skytast sju gauper, mens talet i Midt-Noreg er 31.

Rovviltnemndene gjekk i fjor haust inn for at det kunne fellast til saman 49 gauper. Når kvoten for heile landet no er på 38 dyr, er det det lågaste på minst 20 år.

– Det synest å vere ei brei semje om at gaupebestanden i Noreg no bør aukast, seier miljøminister Ola Elvestuen (V).

Ein prognosemodell frå Norsk institutt for naturforsking reknar ut den venta utviklinga i gaupebestanden, og ifølgje berekningane er det 58 familiegrupper av gaupe før jakta begynner.

– Fellingskvotane er sett slik at gaupebestanden skal halde seg så nær dei fastsette bestandsmåla som mogleg. Jaktkvotane i år er sett slik at vi mest sannsynlegvis kjem nærmare det nasjonale bestandsmålet i 2019, seier Elvestuen.

