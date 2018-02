Kate og William flørtar med skandinavane

innenriks

– Tack til alla i Stockholm för det varmet välkomnandet i dag, tvitra, Kensington Palace på klingande svensk på vegner av dei britiske kongelege tysdag, og heldt fram med varme meldingar onsdag. Alle stader der dei kjem smiler det unge paret og helser på folk, lyttar og lèt seg fotografera med barn og unge. Torsdag står Noreg for tur.

– Dette er eit besøk frå den framtidige kongen i Storbritannia, og det er nok eit genuint ønske om å bli kjend med Noreg og Sverige. Dei ønskjer også å signalisera at dei er meir interessert i dagleglivet til folk enn det forgjengarane har vore. Men dei vil også visa det beste Storbritannia har å by på for tida. Dette er nasjonsbygging for Storbritannia etter brexit, seier Jan Erik Mustad, som er førstelektor ved Universitetet i Agder til NTB.

Prins William og hertuginne Kate kjem til Gardermoen på formiddagen torsdag. Så følgjer to dagar der dei skal få møta det norske folk.

– Sjølv om dei ikkje skal møta nokon norske politikarar, er det ikkje tvil om at besøket har ein samanheng med brexit. Dei er den beste eksportartikkelen for landet, meiner Mustad, som også er redaktør for nettstaden britiskpolitikk.no.

Viktig marknad

Med brexit er det viktig for Storbritannia og Noreg å sikra dei allereie gode økonomiske og kulturelle kontaktane landa imellom. Ifølgje avisa The Guardian skal reisa til Sverige og Noreg senda eit klart signal: Storbritannia er kanskje på veg ut av EU, men dei er framleis ein del av Europa. Måten å formidla det på er mellom anna å fylla lokale media med bilete av imøtekommande og sjarmerande medlemmer av kongehuset som møter nordmenn flest.

Det er ikkje berre britane som har stor interesse av å styrkja forholdet. Storbritannia er det mest populære landet å studera i for nordmenn. Ikkje minst er landet, saman med Tyskland, den viktigaste eksportmarknaden til Noreg, og norsk næringsliv er representert i dei fleste sektorar med over 300 bedrifter.

70 prosent av olja britane importerer kjem frå Noreg og halvparten av gassen dei hentar heim, kjem herifrå.

Regjeringa har definert interessene til Noreg til å halda oppe eit best mogleg samarbeid med Storbritannia og best mogleg tilgang til den britiske marknaden. Dette må balanserast med at EØS-avtalen og andre avtalar Noreg har med EU blir tekne vare på.

Dianas oppskrift

Når konsekvensane av brexit skal handterast er dei populære kongelege eit betre kort å spela enn dei meir upopulære politikarane, som statsminister Theresa May.

– Det er ikkje så mange som er meir populære enn Will og Kate akkurat no, seier Mustad.

Til britiskpolitikk.no seier kongeekspert Wibecke Lie at også det britiske kongehuset sleit før hertugparet tok til å vinna hjarta til folk.

-Det heile snudde med bryllaupet til Will og Kate. Når dei raskt fekk eitt barn, så eitt barn til og no ventar det tredje, har dei blitt kjempepopulære, seier Lie, som i mange år var NTBs kongereporter.

Trikset med å møta vanlege folk der dei er, inkluderande og smilande, er ein framgangsmåte Diana, mor til prins William, perfeksjonerte. Den genuine og varme veremåten hennar skygde for det faktum at ho kom frå overklassen.

– Dei to sønene hennar har verkeleg lært mykje av mor si og tek vare på arven etter henne, seier Mustad.

