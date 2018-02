Listhaug forsvarar «monster»-nemning

innenriks

Reaksjonane har vore mange etter at Listhaug omtalte pedofile overgriparar som monster. Høg og låg har peikt på at nemninga er skivebom frå den ferske justisministeren. Listhaug har derimot stått ved uttalen.

– Når det gjeld pedofile overgriparar som valdtek barn eller tingar overgrep på nett, så gjer dei noko av det verst tenkjelege ein kan gjera. Dei er monster, seier Listhaug til NTB onsdag.

Tysdag skreiv mangeårig tidlegare leiar i Politiets Fellesforbund, no politiinspektør Arne Johannessen i Politiforum, at Listhaug ikkje bidreg til gode haldningar i politiet med utspelet sitt.

Skapa tillit

– Politiet skal møta gjerningspersonar og offer med den same respekten og behandla alle utan å dømma dei for den handlinga dei har gjort. Dette er krevjande, skriv Johannessen.

Han legg til at alle forstår at det vil vera meir krevjande når justisministeren kallar ei gruppe menneske for monster når politiet skal skapa tillit til overgriparen i arbeidet med å oppklara lovbrot dei har gjort.

– Eg vil sterkt oppmoda den øvste sjefen min om å korrigera omtalen sin av desse overgriparane, avsluttar Johannesen.

– Ei avsporing

Listhaug svarar derimot klart på tiltalen og forsvarar kvifor ho brukar sterke uttrykk. Det ligg ingen plan om å endra på strafferettspleie eller praksis overfor overgriparar, men justisministeren har eit ønske om å plassera offeret, barna, i høgsetet.

– Diskusjonen om retorikk er ei avsporing som set gjerningsmannen i sentrum i staden for dei som burde løftast fram, nemleg dei forsvarslause barna. Nokre framstiller gjerningsmenn som offer, seier Listhaug til NTB.

– I denne typen saker er det berre barna som er offer. Difor kjem eg til å halda fram å bruka tydeleg tale for å setja viktige tema på dagsorden, seier ho.

