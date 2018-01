Norsk Industri: – Kan ikkje både få betre pensjon og meir lønn

innenriks

Administrerande direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, uttalte seg om utfordringane i lønnsoppgjeret sett frå arbeidsgjevarsida då organisasjonen la fram sin årlege konjunkturrapport onsdag.

Konjunkturrapporten viser fleire positive utviklingstrekk i industrien, men Stein Lier-Hansen åtvarar fagrørsla mot å sjå seg blind på dette.

– Vi ser no at vi ikkje lenger kan få den draghjelpa som ei svak krone har gitt oss og som har vore utruleg viktig. Det betyr at lønnsdanninga må ta eit større ansvar for konkurranseevna. Vi må ikkje tru at desse vekstimpulsane og den positivismen som ligg i konjunkturrapporten, gjer at vi kan gå tilbake til tida med særnorsk lønnsvekst, seier Lier-Hansen.

Konjunkturrapporten viser at Norsk Industri forventar ein vekst på 4 til 5 prosent neste år og at pilene går rett veg.

– Det går betre, men samtidig er vi heilt avhengig av at heile industrien klarer å gjennomføre krevjande omstillingar og dette vil krevje store investeringar. Då må vi sørgje for at det er nok igjen i bedriftene til å gjennomføre omstilling. Vi må også heile tida skjele til lønnsveksten i våre konkurrentland, seier Lier-Hansen.

Fellesforbundet vedtok tysdag at auka kjøpekraft, ei betre pensjonsordning og allmenngjering av vilkåra knytt til innleige vil bli deira hovudkrav inn i oppgjeret.

Lier-Hansen seier han ikkje er skremt av krava om auka kjøpekraft, men seier krava knytt til innleige og pensjon blir mykje vanskelegare. Han seier Fellesforbundet på eitt eller anna tidspunkt må bestemme seg for kva som er viktigast for dei.

– Vi kan ikkje både få ei dyrare pensjonsordning og auka rammer, fastslår Lier-Hansen.

