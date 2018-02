Russlands ambassade: – PST demoniserer Russland

innenriks

– Det er ikkje første året PST driv med å avskrekka den norske befolkninga i samband med den mytiske russiske trusselen, skriv den russiske ambassaden i ein uttale til NRK.

– Spesielt meiningslaus er oppmodinga om å «passe på» kollegaer på jobb og tilvisingar til «etterretningsoffiserer som benytter åpne seminarer og konferanser innen temaer som sikkerhetspolitikk, nordområdepolitikk, teknologi og innovasjon», skriv ambassaden vidare.

Ambassaden meiner Noreg heller burde samarbeida tettare med Russland.

– I staden for å demonisera Russland burde ein tenkja på å leggja til rette eit konkret samarbeid med kompetente russiske styresmakter for å sikra reell tryggleik for borgarar, i tillegg til å betra atmosfæren i dei bilaterale forholda, skriv den russiske ambassaden.

Under framlegginga av den opne trusselvurderinga til PST tysdag sa PST-sjef Benedicte Bjørnland mellom anna at etterretning frå framande statar – særleg Russland og Kina – utgjer dei største truslane mot norske interesser.

– Vi vurderer at rekrutteringa til framande statar av kjelder og agentar, påverknad og kartlegging av verksemder og kritiske infrastruktur, i tillegg til nettverksoperasjonar vil vera dei mest alvorlege utfordringane i 2018, sa ho.

