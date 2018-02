Spår nye nederlag for Solberg i Stortinget 

innenriks

– Eg forstår at mange har eit behov for å markera seg, men tenkjer at dette fort kan koma tilbake og bita dei i halen. Saker modnast med tida, seier statsminister Erna Solberg (H) til NTB onsdag kveld.

Då hadde ho høyrt ein samla opposisjon slå fast i stortingssalen at ei rekkje punkt i Jeløy-plattforma kan strykast først som sist. Statsministeren blei gong på gong mint om at ho leier ei regjering i mindretal då den nye regjeringsplattforma blei debattert i Stortinget.

– Vi var ei mindretalsregjering i den førre perioden og er ei mindretalsregjering no. Men vi er ei større mindretalsregjering enn vi var, kontrar Solberg.

Med ro

Solberg trur opposisjonen med tid og stunder vil bli tvinga til å revurdera standpunkta sine i fleire av sakene som regjeringa no blir utfordra på. Som eksempel viser ho til ønsket om å lempa på reglane for søndagshandel.

– Utviklinga går rivande fort i varehandelen. Mange kommunar vil nok sjå på det som attraktivt å mjuka opp reglane for søndagshandel for å halde oppe meir aktivitet i bykjernen, seier Solberg.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre varsla i debatten at det i fleire saker vil bli danna fleirtal på stortinget mot ei regjering som han sjølv omtalar som «blå-blå-blå».

– Vi veit at vi ikkje nødvendigvis får gjennom alle sakene våre akkurat slik vi har føreslege dei. Men det betyr ikkje at vi ikkje kan få det til på eit tidspunkt seinare. Vi har hatt fleirtalsregjeringar som ikkje har fått til alt som står i regjeringserklæringar, svarar Solberg og viser til den raudgrøne Soria Moria II.

Elleve saker

Ei oppteljing Aftenposten har gjort, viser at Solberg-regjeringa kan gå på nederlag i elleve av sakene som er lista opp i regjeringserklæringa.

I tillegg til tommelen ned for liberalisert søndagshandel, vil regjeringa mellom anna få trøbbel med å liberalisera alkoholsalet, landbrukspolitikken og frihandel, skriv avisa.

– Denne eine ekstra timen med alkoholsal er no ei sak ein får slåst om framover. Dette er jo ikkje blant dei viktigaste tinga i regjeringserklæringa. Dei store prosjekta får vi støtte for, repliserer Solberg.

Også når det gjeld kutt i satsen for eigedomsskatten, omorganisering av offentleg sektor, bilavgifter, sal av statleg verksemd og endra arbeidsmiljølov vil regjeringa ifølgje avisa kunna slite med å få gjennomslag.

Fargeblind Hareide

Også framover er det først og fremst KrF regjeringa set si lit til. Men partiet er ikkje lenger er bunden av ein samarbeidsavtale, og har Ap som friar.

KrF-leiar Knut Arild Hareide seg på seg sjølv som politisk fargeblind. – Vi har vist det denne hausten. For oss er ikkje fargen på partilogoen avgjerande, men kva politikk vi kan få gjennomslag for, sa Hareide i stortingsdebatten. Lærarnorm, pleiepengar, permisjon for tvillingforeldre, fleksibel kontantstøtte og meir fysisk aktivitet i skulen er saker der KrF har fått gjennomslag. – Vi er tilbake til det som har vore regelen meir enn unnataket i norsk politikk, der mindretalsregjeringar må henta skiftande støtte i Stortinget, sa KrF-leiaren.

Ventar klaging

Parlamentarisk leiar i Senterpartiet Marit Arnstad meiner at landet har fått ei svekt regjering. Ho ventar jammar frå regjeringskontora:

– Eg er trygg på at mange statsrådar vil klaga på stortingsregjereri. Men det er sakene som avgjer. Regjeringa må innretta seg etter Stortinget og vedtaka til Stortinget. Dei kan ikkje gjera sitt eige mindretal til Stortingets ansvar, slo ho fast. Parlamentarisk leiar i Høgre Trond Helleland sa i innlegget sitt at han er trygg på at hovudmåla i regjeringsplattforma vil få fleirtal i Stortinget. Men Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum er av ei anna oppfatning og følgde i sporet til Arnstad: – Regjeringa vil gå på nye nederlag i Stortinget. Det kjem vi til å sjå i sak etter sak utover våren, sa han.

