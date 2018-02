Statnett suspenderer Siemens

innenriks

– Statnett har strenge krav til handtering av løns- og arbeidsvilkår i kontraktane våre. Difor vel vi no å suspendera kvalifiseringa for Siemens inntil vi får truverdig dokumentasjon på at avvika er lukka, seier konserndirektør Elisabeth Vardheim i Statnett i ei pressemelding.

Det var i samband med ein kontroll under utføring av arbeid i Midt-Noreg i 2016 at det blei avdekt at tilsette i underleverandøren til Siemens, det slovakiske selskapet Hesia, ikkje hadde den løna dei har krav på. Siemens har fått ei rekkje fristar til å dokumentera at avvika blir retta, utan at dette har blitt gjort.

Ventar at avvik blir retta

Det deleige dotterselskapet til Siemens, Koncar, har fleire kontraktar med Statnett, og leiger i nokre tilfelle inn ein underleverandør som gjennomfører monteringa av leverte transformatorar på anlegget til Statnett.

– Vi registrerer med jamne mellomrom avvik av ulike typar hos leverandørane våre, og ventar at leverandørane rettar desse avvika på ein tilfredsstillande måte. Det blir til vanleg løyst innan rimeleg tid og på eit truverdig vis. I dette tilfellet har det trass oppmodingar gong på gong ikkje skjedd. Difor ser vi oss dessverre nøydde til å gå til dette steget, strekar Vardheim under.

«I første omgang er Siemens ikke kvalifisert til å levere anbud på nye kontrakter», heiter det i pressemeldinga.

Arbeider med dokumentasjon

Informasjonssjef Lars-Einar Petterson i Siemens forklarer at dei har løyst betalingane som avtalt, men arbeider no med å få ein dokumentert.

– Vi beklagar at Statnett har valt å suspendera Siemens AS som leverandør mellombels, seier han til NTB.

– Avvika blei korrigerte sommaren 2016, og Statnett har fått dokumentasjonen som viser at dei tilsette har fått den betalinga dei hadde krav på. Statnett ønskjer likevel ytterlegare dokumentasjon. Det har difor teke noko tid i å få klarlagt kva type dokumentasjon som vil tilfredsstilla krava til Statnett, men vi skal sjølvsagt bidra til at denne blir skaffa så raskt som mogleg slik at det gode samarbeidet mellom Statnett og Siemens kan halda fram.

Petterson avsluttar med at Siemens og Koncar har gjennomført ei rekkje prosjekt for Statnett sidan 2016 i samsvar med regelverket.

(©NPK)