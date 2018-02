Straum av fredspriskandidatar då fristen gjekk ut 

innenriks

– Menneskerettane er sett under eit stort press i Russland, både med ein stadig meir autoritær stat og med høgrekrefter som har liten respekt for individuelle rettar, seier Eide til NTB.

– Samtidig er det til dels straffefridom for å undertrykkja menneskerettsaktivistar og til og med ta livet av dei, seier SV-politikaren, som tidlegare var generalsekretær i Amnesty Norge.

Han har samla nominert opposisjonsavisa Novaja Gazeta, ved journalisten Elena Milasjina, organisasjonen Committee Against Torture, ved menneskerettsadvokaten Olga Sadovskaja, og den kjende menneskerettsaktivisten Svetlana Gannusjkina.

Trass nominasjonar gong på gong har ingen russar fått fredsprisen sidan den siste sovjetleiaren, reformatoren Mikhail Gorbatsjov, fekk prisen i 1990.

Samtidig er president Trump på nytt nominert til fredsprisen. Det seier direktør Henrik Urdal ved Institutt for fredsforsking til Nettavisen.

– Eg kan stadfesta at vi har fått beskjed om ein nominasjon, og at Trump er nominert. Men eg kan ikkje seia noko om kven som står bak nominasjonen. Det er konfidensielt. Eg kan avsløra at det er ein amerikanar, seier han.

Domstol

Eide har også nominert Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

– Domstolen er svært viktig for å halda Europa saman. Han bind saman alle europeiske innbyggjarar i eit slags lim, og det er 47 land som representerer autoriteten til domstolen.

Samtidig har SV-politikaren nominert gjengangaren Edward Snowden, som i 2013 varsla verda om massiv amerikansk overvaking av internasjonal tele- og datatrafikk.

Gjengangarar

Partikollegaen til Eide, Lars Haltbrekken, har nominert FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR).

– I ei tid med 65 millionar på flukt og europeiske leiarar som slåst om å byggja høgst murar, har UNHCR vist integritet i å stå opp for rettane til flyktningar og vera deira stemme, seier han til NTB.

Samtidig har SVs Arne Nævra nominert den syriske hjelpeorganisasjonen Dei kvite hjelmane.

Karin Andersen (SV) har nominert den kongolesiske legen Denis Mukwege og menneskerettsaktivisten Yanar Mohammed frå organisasjonen OWFI i Irak for kampen deira mot bruk av seksualisert vald som eit verkemiddel i krig.

Kamp mot IS

Himanshu Gulati (Frp) har nominert dei irakisk-kurdiske peshmerga-styrkane til prisen som ofte blir omtalt som den mest prestisjetunge i verda.

– Utan den avgjerande kampinnsatsen til peshmerga-styrkane i frontlinja mot ein av dei største fiendane i menneskeætta, Den islamske staten, så ville ikkje kalifatet til terrorgruppa vera nedkjempa i dag, seier stortingsrepresentanten.

Han strekar under at peshmerga-styrkane medverka til å redda titusenvis av yazidiar frå utsletting i Sinjar-fjella i Irak.

Komiteen klar – nesten

Etter mykje fram og tilbake er Nobelkomiteen no på det nærmaste klar. Det einaste usikre momentet er kandidaten til Frp, men partiet har varsla at det vil koma opp med ein erstattar for Carl I. Hagen om kort tid.

Stortinget nekta før jul Hagen å sitja i komiteen, fordi han er vararepresentant på Stortinget.

Vinnaren av Nobels fredspris blir normalt kunngjort i starten av oktober, mens prisen blir delt ut 10. desember i Oslo rådhus.

Sjølv om nominasjonsfristen går ut onsdag, kan medlemmer av Nobelkomiteen nominere kandidatar fram til første møtet i år, som blir halde den siste veka i februar.

