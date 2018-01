Telenor planlegg å nedbemanne med 6.000 innan 2020

innenriks

Det dreier seg om rundt 2.000 personar kvart år dei neste tre åra, og 750 av desse er tilsette i Noreg.

– Det er ein konsekvens av at verksemda vår blir meir digital. Vi ser at trafikken frå kundesenter i Noreg går ned 20 prosent år for år. Det er færre samtalar som kjem inn, fordi folk snakkar med oss gjennom Mitt Telenor i staden, og denne utviklinga vil fortsette, seier konsernsjef Sigve Brekke til Nettavisen.

Telenor har gjennomført betydelege kutt det siste året, blant anna i Harstad der 82 tilsette har mista jobben.

Ytterlegare effektivisering

Telenor leverte eit resultat for fjerde kvartal 2017 som Brekke kalla solid, men fastslår samtidig at det er behov for ytterlegare effektiviseringstiltak.

– Telenor leverer solide resultat for 2017. Våre strategiske prioriteringar, godt arbeid på tvers av selskapet og ytterlegare effektiviseringstiltak gir resultat, seier Brekke og fastslår at den delvis statseigde telegiganten i fjor nådde finansielle mål og kunne rapportere sterke finansielle resultat.

Totalt reduserte Telenor kostnadene med 1,6 milliardar kroner i fjor, noko som bidrog til auka lønsemd og ein kontantstraum på 25 milliardar kroner.

Driftsresultatet voks med over 1,1 milliardar kroner og resultat før skatt vart forbetra med 137 millionar til 4,1 milliardar kroner. Selskapet foreslår samtidig eit utbytte på 8,10 kroner per aksje for 2017. Det totale utbyttet på 12,2 milliardar kroner til aksjonærane er det høgste utbyttet i Telenor nokon gong.

Resultatet i fjerde kvartal var dessutan i tråd med forventningane frå analytikarane. Driftsresultatet før andre inntekter og kostnader enda på 11,8 milliardar kroner, som gir ein margin på 37 prosent. Dette er ein auke på 3 prosent frå fjoråret. I tredje kvartal var derimot EBITDA-marginen rekordhøge 42,2 prosent.

