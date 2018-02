Forsvarssjefen vil la fregattane få alle skandalehelikoptera

innenriks

– Vi er no i ein situasjon der vi er nøydde til å revurdere korleis vi får mest mogleg forsvarsevne ut av denne investeringa. Mi tilråding er å prioritere NH90 til fregattane. Dette er fordi helikopteret er ei våpenplattform som er avgjerande for evna til å oppdage og nedkjempe ubåtar på fregattane, seier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Han sende torsdag tilrådinga si til Forsvarsdepartementet. Der går han inn for å prioritere fregattane framfor Kystvaktskipa. Bakgrunnen er den manglande leveringa av dei 14 NH90-helikoptera Noreg har bestilt. I tillegg ser det ut til at helikoptera truleg kan vere operative i langt under halvparten av dei årlege timane Forsvaret har behov for.

Da dei nye helikoptera vart bestilte i 2001, skulle åtte gå til Kystvakta og seks til fregattane. Ti år etter at helikoptera skulle ha vore levert, har Noreg berre eitt som er i delvis operasjon hos Kystvakta. Til saman seks helikopter er leverte, men dei fem andre skal oppgraderast på den italienske fabrikken berre sju år etter at det første landa på Bardufoss i Troms i desember 2011.

Bruun-Hansen understrekar at det skal vere mogleg å bruke helikoptera til kystvaktoppdrag ved behov. Ein samla flåte av NH90-helikopter kjem uansett ikkje til å kunne dekkje heile behovet i Kystvakta, og forsvarssjefen foreslår derfor at kystvaktoppdraget blir løyst ved til dømes å leige inn helikopter og bruk av dronar.

Nedprioriteringa av Kystvakta kan få konsekvensar for både fiskerioppsyn og søk- og redningsoppdrag til sjøs, fryktar Kystvakta.

– Utan kompenserande tiltak kjem det til å gi oss redusert styrke til å drive kystkontroll. Det kjem til å svekkje søk- og redningsberedskapen, spesielt i Barentshavet, seier stabssjef Morten Nyheim Jørgensen i Kystvakta til NRK.

