I fjor drakk vi 12 millionar liter mindre mjølk enn i 2016

innenriks

I fjor drakk vi totalt 371.419.000 liter med mjølk, mot 383.420.000 liter året før. Det er ein nedgang på 3,1 prosent totalt. Ein nedgang på 3,8 prosent per person betyr at kvar av oss i gjennomsnitt drakk 2,8 liter mindre mjølk i 2017 enn året før.

– Mjølkefallet uroar oss ettersom mjølk er den viktigaste og ikkje minst ei enkel kjelde til jod og kalsium i kosthaldet vårt. Nyare forsking viser at jodinntaket hos delar av den norske befolkninga er så urovekkjande lågt at behovet for tiltak er akutt. Dette gjeld særleg gravide og ammande, seier Ida Berg Hauge, dagleg leiar i Opplysningskontoret for meieriprodukt.

Tilråding

Etter råd frå Nasjonalt råd for ernæring tilrår helsestyresmaktene eit dagleg inntak av tre porsjonar magre meieriprodukt. Minst to av desse bør vere mjølk, syrna mjølk eller yoghurt. Dette kan bidra til å sikre at ein når det tilrådde inntaket av kalsium og jod i eit sunt og variert kosthald.

– Vi er glade for at styresmaktene tar dette på alvor og har gjort rådet om meieriprodukt enda tydelegare. No gjeld det å få ut denne viktige informasjonen til folk flest. Det er vanskeleg å navigere gjennom jungelen av diettar, slanketips og kosthaldsråd frå meir eller mindre seriøse avsendarar. Vi kan ikkje overlate den viktige jobben rundt ernæring til bloggarar, synsarar og ufaglærte, meiner ho.

Ho får støtte frå Vegard Lysne, som har mastergrad i klinisk ernæring ved Universitetet i Bergen.

– Urovekkjande

– Eg er heilt einig med Berg Hauge i at inntaket av jod og kalsium, spesielt for delar av befolkninga, er urovekkjande. Det går fint an å dekkje behova frå andre matvarer, men for dei som toler mjølk og meieriprodukt, er det ei veldig fin kjelde til mange viktige næringsstoff og bør absolutt inngå i eit sunt og variert kosthald, understrekar han.

Lysne er òg einig i at det er vanskeleg for folk å finne fram til gode råd i mylderet av bodskapar.

– Her har fagfolk eit ansvar for å ta tak i «debatten» og rydde opp, seier Lysne.

(©NPK)