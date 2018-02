Nye rundar om hemmelege dokument i SSB-saka

innenriks

I eit brev torsdag ber komiteen på nytt om å få innsyn i ein del notat frå møta mellom Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå (SSB) 13. januar, 26. januar og 19. september, skriv VG.

Bakgrunnen for førespurnaden er eit brev avisa har fått frå Sivilombodsmannen, som gjer det klart at notata er å rekne som saksdokument. VG klaga saka inn for Sivilombodsmannen i desember i fjor.

– Vi har heile tida meint at vi skulle ha dei dokumenta, og det verkar heilt openbert at vi burde få dei no etter Sivilombodsmannens kommentar om at dette er saksdokument, seier komitéleiar Dag Terje Andersen (Ap).

Departementet har tidlegare forklart at notata ikkje er å rekne som saksdokument, ettersom dei ikkje kan reknast for å vere ferdigstilte.

