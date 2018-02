Politiet skal samarbeide med Redningsselskapet

innenriks

Avtalen vart underteikna onsdag og tredde i kraft torsdag, skriv Redningsselskapet i ei pressemelding. Samarbeidet er inngått for å sikre politiet raskare responstid til sjøs ved politioperasjonar.

– Mobilitet til sjøs er viktig for politiet, og eg er glad for at vi har fått denne avtalen på plass, seier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Avtalen inneber at Redningsselskapet får 3,4 millionar kroner i året. Alt utover 100 oppdrag skal det betalast ekstra for, får NTB opplyst frå Redningsselskapet.

Avtalen sikrar politiet tilgang til å rekvirere Redningsselskapets 50 redningsskøyter i akutte situasjonar. Men dersom politibehovet skulle kollidere med eit akutt redningsoppdrag, vil dette gå framfor.

– Vi er svært glade for denne avtalen. Erfaringa frå 22. juli 2011 viser kor viktig det er med god samhandling mellom ressursane, seier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

(©NPK)