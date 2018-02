Stortinget pussar opp spørjetimen

innenriks

– Dette er dei største endringane vi gjer i den munnlege spørjetimen sidan han vart etablert hausten 1996, seier stortingspresident Olemic Thommessen (H) til NTB.

I første omgang er det snakk om ei prøveordning på fem veker, som Stortinget formelt må slutte seg til. Men alle partia er positive til endringane, og alt ligg dermed til rette for ein nyoppussa spørjetime kommande onsdag.

Alle får spørje

Endringane kjem som eit resultat av misnøye frå småpartia Raudt og MDG, som til no ikkje har kunna rekne med å få stille hovudspørsmål i den munnlege spørjetimen.

Småpartia har i staden måtta kaste seg på med oppfølgingsspørsmål på tema som dei andre opposisjonspartia har valt å spørje om.

I fleire månader har presidentskapet vurdert ulike justeringar, før dei til slutt fall ned på ein modell som opphavleg SV-leiar Audun Lysbakken foreslo.

– Modellen liknar på systemet i den svenske Riksdagen. Det nye er at kvart parti no får stille minst eitt hovudspørsmål kvar med eigne oppfølgingsspørsmål. Det ligg dermed an til eigne konsentrerte bolkar om ulike tema. Eg trur debatten blir meir vital og dagsaktuell, seier Thommessen.

– Tøffare

Prøveordninga skal vare fram til påske og inneber at alle opposisjonspartia får stille eitt hovudspørsmål kvar etter storleiken. Kjøttvekta avgjer òg kor mange oppfølgingsspørsmål kvart parti har krav på.

Ein føresetnad frå presidentskapet er at spørjetimen ikkje skal bli lengre enn i dag, altså han må avviklast innan klokka 11.30. Thommessen trur modellen vil gjere det tøffare for statsrådane som skal svare.

– Sjølv om dei andre partia kan velje å bruke oppfølgingsspørsmåla sine på hovudspørsmål frå eit anna parti, trur eg opposisjonspartia i mindre grad kjem til å samkøyre seg. Det kan gi meir spontanitet i debatten, seier han.

Kvote

På grunn av storleiken er det berre Ap og Sp som får stille to hovudspørsmål. Viss tida tillèt det, kan Ap attpåtil få stille eit tredje.

Samla får Ap ei taletid på 30 minutt, Sp 22 minutt, SV 14 minutt, KrF 12 minutt, mens Raudt og MDG begge får disponere 8 minutt kvar.

I utgangspunktet skal ordninga altså prøvast ut i dei neste fem spørjetimane.

– Vi vil sjå korleis dette fungerer i praksis før vi avgjer om ordninga skal gjerast permanent, seier Thommessen.

Gro gjekk

Den munnlege spørjetimen blir som regel avvikla kvar onsdag frå 10 til 11.30, da den ordinære spørjetimen byrjar. Der er spørsmåla leverte inn skriftleg på førehand.

Det som skulle vere den første spontanspørjetimen i historia 23. oktober 1996 vart avlyst da daverande statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap) gjekk på talarstolen og overraskande kunngjorde at ho gjekk av.

Den ordinære spørjetimen vart etablert som prøveordning i 1949 og vart ein fast institusjon året etter.

