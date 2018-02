Giske imøtegår tre varsel i brev til Ap

innenriks

Giske sende torsdag ettermiddag eit brev til Arbeidarpartiet og dei 20 sentralstyremedlemmene i partiet. NTB har fått tilgang til brevet, som VG først skreiv om.

I brevet gir Giske sin versjon av fem konkrete varsel mot han. Han imøtegår innhaldet i tre av dei, men beklagar framferda si i dei to andre.

– Denne framstillinga gir ikkje eit fullt ut dekkjande bilete av innhaldet i dei nemnde sakene og dekkjer heller ikkje omfanget av saker som partiet har behandla, kommenterer Ap-leiar Jonas Gahr Støre overfor VG.

Openheit

I brevet til sentralstyret skriv Giske at både partiet og han sjølv har behov for å setje ein sluttstrek og gå vidare.

– Skal vi klare det, må vi unngå vidare spekulasjonar og konflikt. Varsla mot meg blir sette i bås med svært alvorlege saker i andre parti, og nestleiaren seier at ho er skaka som jurist. Meir openheit er det einaste som kan bidra til at vi kan leggje dette bak oss og komme vidare, skriv han.

Giske meiner partiet har gjort handteringa av varsla til ein rettsliknande prosess med ein «omvendt bevisbyrde» – der ein er skuldig inntil det motsette er bevist.

– Likevel vart varsla ferdigbehandla før eg var friskmeldt og fekk gitt tilsvar. Konklusjonane var dermed gitt, og moglegheita til ein grundig kontradiksjon har falle bort. Eg må berre ta det til etterretning, skriv han.

Tar sjølvkritikk

I brevet skriv Giske at han har «stor respekt» for dei som tør å varsle.

– Det aller viktigaste for meg er å seie at eg tar sterk sjølvkritikk for episodar der eg ikkje har vore bevisst nok på rolla og maktposisjonen min, spesielt i sosiale og private samanhengar. Ansvaret for slike situasjonar er mitt, understrekar han.

Giske seier han har tatt tilbakemeldingane på største alvor, at han har forandra seg, lytta og lært.

– Samtidig vil eg understreke at eg alltid har prøvd å respektere andres grenser. Eg har tatt eit nei for eit nei og respektert signala som har vorte gitt. Men situasjonar der maktforhold og alder speler inn, krev eit større medvit. Krafta i metoo-kampanjen bringar nye, viktige erkjenningar, og eg støttar opp om kampanjen både personleg og politisk, skriv han.

– Svært beklageleg

Med brevet frå Giske følgjer eit dokument som advokatane hans har laga. Der er det laga eit samandrag av dei fem aktuelle varsla saman med Giskes eigne kommentarar.

– Varslarar som står fram med historiene sine, skal takast på alvor. Det er derfor svært beklageleg at det blant sakene som partiet meiner er brot på regelverket, er varsel med påstandar eg meiner ikkje er rette, skriv han.

Giske avsluttar brevet med å slå fast at han skal bidra så godt han kan til at partiet kan samle seg, både på Stortinget og fram mot kommunevalet neste år.

– Eg har jobba for dette partiet og slåst for dei verdiane eg meiner det bør stå for, i 35 år, og vil halde fram med det i mange år til, skriv han.

– Ekstra belastning

Støre seier Giskes e-post til sentralstyret påfører varslarane ei ekstra belastning, men vil ikkje kritisere Giske direkte for å gjere dette.

– Eg tar til etterretning at Giske har sendt dette brevet til medlemmene i sentralstyret. Eg ønskjer ikkje å kommentere innhaldet, da dette handlar om saker som Ap behandlar med fortrulegheit overfor varslarane, seier han til VG.

Han meiner brevet og framstillinga av varsla ikkje viser alvorsgraden i sakene.

– Vi har lagt vekt på skjerme varslarane og ta omsyn til den det er varsla mot. Derfor har vi ikkje ønskt å seie noko om innhaldet i sakene. Det er sjølvsagt ei belastning for varslarane at dette materialet blir spreidd og hamnar i pressa, seier Støre.

