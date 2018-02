Neppe omkamp om Giske-varsla

innenriks

– Eg har tidlegare sagt at det hadde vore best om sakene vart ferdigbehandla etter at Tronds sjukmeldingsperiode var avslutta. Men eg meiner framleis at det verken er mogleg eller ønskjeleg å gå vidare med denne saka no, seier fylkesleiar Anne Marit Mevassvik i Trøndelag til NTB.

Same svar kjem frå sentralstyremedlem og stortingsrepresentant Ingalill Olsen frå Finnmark.

– Saka er lukka i Ap og såleis avslutta, seier ho.

Demonisert

Olsen og Mevassvik seier dei har forståing for Giskes brev til sentralstyret i Ap, der han kjem med sin versjon av varsla mot han.

Det same gjer Giskes mangeårige venn og støttespelar, fylkesordførar Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag. Han meiner den avgåtte nestleiaren har vorte utsett for demonisering i media.

– Varslarane viser stort mot og fortener respekt, men dei fleste her i landet greier å ha to tankar i hovudet samtidig: både varslarane og rettstryggleiken til den som blir skulda. Vi burde forvente at det mediepolitiske komplekset i hovudstaden greier det same, seier Sandvik.

Han meiner dekninga har vore prega av einsidigheit, manglande nyansar og få alternative stemmer. Kombinert med ein utstrekt bruk av anonyme kjelder har det i praksis vore uråd for Giske å forsvare seg i det offentlege, ifølgje Sandvik.

Imøtegår varslar

Brevet til sentralstyret vart sendt torsdag. NTB har fått tilgang til brevet, der Giske tar til motmæle tre konkrete varslar, men beklagar framferda si ved to andre tilfelle.

Han skriv at både partiet og han sjølv har behov for å setje sluttstrek.

– Skal vi klare det, må vi unngå vidare spekulasjonar og konflikt. Varsla mot meg blir sette i bås med svært alvorlege saker i andre parti, og nestleiaren seier at ho er skaka som jurist. Meir openheit er det einaste som kan bidra til at vi kan leggje dette bak oss og komme vidare, skriv Giske.

Støre: Ikkje dekkjande

Med brevet frå Giske følgjer eit dokument som advokatane hans har laga. Der er det laga eit samandrag av dei fem aktuelle varsla saman med Giskes eigne kommentarar.

– Denne framstillinga gir ikkje eit fullt ut dekkjande bilde av innhaldet i dei nemnde sakene og dekkjer heller ikkje omfanget av saker som partiet har behandla, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre i ein kommentar til VG.

Støre meiner brevet frå Giske er ei ekstra belastning for varslarane, men vil ikkje kritisere den tidlegare nestleiaren sin direkte for å gjere dette. Sjølv peikar Giske i brevet på at han har «stor respekt» for dei som tør å varsle.

– Det aller viktigaste for meg er å seie at eg tar sterk sjølvkritikk for episodar der eg ikkje har vore bevisst nok på rolla og maktposisjonen min, spesielt i sosiale og private samanhengar. Ansvaret for slike situasjonar er mitt, understrekar han.

– Har lært

Giske seier han har tatt tilbakemeldingane på største alvor, at han har forandra seg, lytta og lært.

– Samtidig vil eg understreke at eg alltid har prøvd å respektere andres grenser. Eg har tatt eit nei for eit nei og respektert signala som har vorte gitt. Men situasjonar der maktforhold og alder speler inn, krev eit større medvit. Krafta i metoo-kampanjen bringar nye, viktige erkjenningar, og eg støttar opp om kampanjen både personleg og politisk, skriv han.

Han avsluttar brevet med å slå fast at han skal bidra så godt han kan til at partiet kan samle seg, både på Stortinget og fram mot kommunevalet neste år.

– Eg har jobba for dette partiet og slåst for dei verdiane eg meiner det bør stå for, i 35 år, og vil halde fram med det i mange år til, skriv han.

