Tolv gauper skotne på første jaktdag

innenriks

Det vart felt elleve gauper i Region Midt-Noreg torsdag, viser oversikta i Miljødirektoratets verktøy Rovbase. I tillegg melder Gudbrandsdølen Dagningen om eitt individ som vart felt i Lillehammer i Oppland.

I Oppland er det no seks gauper igjen av jaktkvoten, mens det er 20 igjen i Midt-Noreg, skriv Nationen.

Det er berre i rovviltregionane Oppland og Midt-Noreg at det er opna for kvotejakt. I Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er det opna for kvotefri jakt.

Kvoten på 38 dyr er den lågaste på minst 20 år. I alle år sidan 1998 har kvoten vore på over 40 individ.

