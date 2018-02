Dyrevernarar jublar for friskare kyllingrase i butikkane

innenriks

– Det har vorte meir liv i fjøset etter at vi byrja med Hubbard. Han er kvikk på foten, frisk og nysgjerrig, seier Melhus-bonden Per Olav Tranmæl.

Han er éin av 150 bønder i Trøndelag som i 15 månader har testa ut den nye kyllingrasen. Konklusjonen er at dyrevelferda blir vesentleg betre ved å byte til den nye kyllingen, som har det klingande namnet Hubbard JA 787.

Revolusjon

Dyrevernalliansen har saman med daglegvarekjeda Rema 1000 samarbeidd i over to år om å betre dyrevelferda i kyllingproduksjonen til kjeda. Resultatet av samarbeidet er lanseringa av Hubbard-fuglen som skal produserast av Norsk Kylling.

– Dette er historisk og ein revolusjon i Landbruks-Noreg og for forbrukaren! Det å byte til Hubbard er eit viktig verkemiddel for å betre dyrevelferda i norsk kyllingproduksjon, seier kommunikasjonsleiar og grunnleggjar Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Hubbard-kyllingen utgjer allereie 30 prosent av all kyllingproduksjonen hos Norsk Kylling. Målet er at alle kyllingane hos denne produsenten skal vere Hubbard-kyllingar i 2018. Kyllingen skal vere både frisk, aktiv og livleg og lever 30 prosent lenger og veks 20 prosent saktare enn kyllingen som er den vanlegaste å produsere i Noreg i dag – Ross 308.

Godt liv

– Hubbard-kyllingen er overlegen på alle velferdsindikatorane våre. Han veks saktare og rører mykje meir på seg enn den kyllingen vi har produsert før. Han er rett og slett friskare og har ei betre helse. Det er ingen tvil om at dette er ein kylling som lever eit godt liv og trivst i fjøset hos dei dyktige bøndene våre, seier Kjell Stokbakken, administrerande direktør i Norsk Kylling.

Kyllingrasen Ross 308 blir karakterisert som "intensiv" og med store avlsrelaterte dyrevelferdsproblem. Han er avla opp til å ha svært raskt vekst, noko som fører til både bein- og hjarteproblem.

– For å kunne gjere reelle velferdsløft for kylling måtte vi byte ut den intensive rasen. Samarbeidet med Norsk Kylling fører i 2018 til at rundt femten millionar dyr i året no kjem til å få eit mykje betre liv, seier Live Kleveland.

Ikkje store investeringar

For bøndene inneber ikkje omlegginga store investeringar og skyhøge utgifter.

– Omlegginga har ikkje kravd større investeringar, og vi blir òg godtgjort for å ha kyllingen lenger. Vi har hatt ein fin dialog med Norsk Kylling gjennom heile prosessen, seier kyllingbonde Hans Ole Klomstad på Melhus til avisa Nationen.

