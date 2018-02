56.000 laks rømte frå Marine Harvest-anlegg i Nærøy

innenriks

Det var 180.000 laks i merden før rømminga. Marine Harvest har tatt opp nota, og etter ei teljing kunne Fiskeridirektoratet tysdag ettermiddag opplyse om at rundt 56.000 laks har rømt frå anlegget.

Laksen i merden var på omtrent to kilo kvar.

Marine Harvest opplyser i ei pressemelding at rømminga skjedde etter at ei not vart skadd under ein arbeidsoperasjon på oppdrettsanlegget i Arnøyfjorden måndag.

Fiskeridirektoratet vart varsla og sende dykkarar til staden.

Den rømde fisken inneheld medisinrestar. Det dreier seg om medisin mot innvolsmakk, får Namdalsavisa opplyst hos Mattilsynet.

Tysdag prøvde folk i området å fange den rømde fisken. Marine Harvest betaler fiskarane 300 kroner for kvar fanga fisk som kjem frå anlegget.

Fiskerømminga blir karakterisert som stor.

– I heile Noreg var det 10.000 rømde laks i 2017. Her er det fem gonger så mange, seier fiskeforvaltar Anton Rikstad hos Fylkesmannen i Trøndelag til Namdalsavisa.

Marine Harvest opplyser at dei ser svært alvorleg på hendinga og vil i samarbeid med Fiskeridirektoratet og leverandørane undersøkje korleis rømminga skjedde. Fiskeridirektoratet skal på inspeksjon på staden onsdag.

