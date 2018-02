Ap snur om profittforbod for private barnehagar

innenriks

Utdannings- og forskingskomiteen behandlar eit forslag frå tre SV-representantar om endring av barnehagelova. Dei vil sikre at offentlege tilskot og foreldrebetaling kjem barna til gode og ikkje går til profitt for private barnehageeigarar. Komitéinnstillinga skal etter planen leggjast fram tysdag.

I valkampen var Ap-leiar Jonas Gahr Støre imot forslaget, men no seier Aps utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen til Dagbladet at dei ønsker eit strengare regelverk.

– Foreldre skal vere sikre på at pengane dei sjølve og det offentlege har betalt går til å gjere kvardagen best mogleg for barna. Dei skal ikkje gå til store utbytte i lomma på kommersielle eigarar, og vi vil no ha greidd ut korleis lovverket kan endrast for å få dette til, seier Henriksen.

Også Sp vil hindre at barnehagekjeder stikk av med store utbytte frå barnehagar med offentleg støtte. KrF ønsker derimot meir kunnskap om pengestraumane i barnehagane før dei vurderer behov for lovendring.

– Vi veit for lite om kvar offisielle tilskot endar og vil ha all informasjon på bordet, seier Hans Fredrik Grøvan, som er KrFs representant i utdannings- og forskingskomiteen.

