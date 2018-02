Arbeidarpartiet sikrar tredelt foreldrepermisjon i ekspressfart

innenriks

– Vi er for og vil bidra til rask behandling! skriv familiepolitisk talsperson Anette Trettebergstuen (Ap) i ei tekstmelding til NTB.

I den nye regjeringsplattforma frå Høgre, Framstegspartiet og Venstre står det klart uttrykt at foreldrepermisjonen skal delast i tre like delar. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) slo tysdag fast at endringane kan komme på plass allereie frå i år.

– Det er Stortinget som avgjer kor raskt saka kan behandlast, men eg jobbar for at den nye ordninga med ein del til mor og far og ein valfri del skal gjelde for barn fødde frå og med 1. juli 2018, seier ho NTB.

– Eg tar sikte på å leggje fram saka så raskt som råd, slik at Stortinget får høve til å behandle henne før sommaren, seier ho.

Med støtte frå Ap er fleirtalet sikra. Budsjettpartnar Kristeleg Folkeparti er derimot mindre begeistra.

– Vi er skeptiske til å knesetje ei tredeling som prinsipp. Det gjer heile ordninga veldig rigid og går ut over valfridommen, seier familiepolitisk talsperson Geir Jørgen Bekkevold.

For optimistisk

Helleland har på få år gått frå å ville skrote heile fedrekvoten til å bli statsråden som skal sørgje for at ein tredel av permisjonstida blir reservert for far.

– Eg var openbert for utolmodig og for optimistisk på vegner av norske menn, seier ho til NTB.

– Av og til går ein for fort fram, men når eg no jobbar i ekspressfart med å leggje fram den nye ordninga, så er det fordi eg har trua på at dette er til beste for både barnet og familien, legg ho til.

Valfri del

Det blir i utgangspunktet ikkje lagt opp til å utvide den samla foreldrepermisjonen på 46 veker. Dermed ligg det an til at mor og far får 15 veker kvar, og at dei resterande 16 altså blir sette av til fri fordeling.

– Denne ordninga skal gi fleksibilitet for familiane til å velje dei løysingane som passar best, samtidig som vi veit at likestilling heime òg gir meir likestilling i arbeidslivet, seier Helleland.

Kontrasten er tydeleg frå 2010 da Høgres kvinneforum med Helleland i spissen gjekk inn for å avvikle heile fedrekvoten.

– Tida er moden for å la familiane bestemme sjølv. Eg er heilt sikker på at norske fedrar skjønner at det er viktig å bruke tid med barna sine utan at vi som politikarar bør detaljstyre dette, sa Helleland til NTB den gongen. Ho meinte at fedrekvoten hadde «gått ut på dato».

Ingen meirkostnad

På spørsmål om den reformerte foreldrepermisjonen har budsjettmessige konsekvensar, svarer statsråden avvisande.

– Ifølgje reknestykka til Arbeids- og velferdsdirektoratet gir det ikkje meirkostnader å auke fedrekvoten frå 10 til 14 veker. I samband med spørsmål til statsbudsjettet for 2018 stod direktoratet fast på at ei tredeling ikkje skal ha budsjettmessige konsekvensar, seier ho.

Hos den ferske regjeringspartnaren Venstre er gleda stor, sjølv om fleire i partiet, blant dei partileiar Trine Skei Grande sjølv, tidlegare har gått inn for å dele foreldrepermisjonen i to.

– Dette var ei viktig sak for Venstre i regjeringsforhandlingane, og eg er veldig glad for at statsråden følgjer dette opp så raskt. No får pappaene ein lengre permisjonskvote enn vi nokon gong har hatt, og det er ein sjanse eg er sikker på at både fedrar, mødrer og ikkje minst barna kjem til å ha stor glede av, seier familiepolitisk talsperson i Venstre Grunde Almeland til NTB.

