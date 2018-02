Broadnett får gebyr på 14 millionar etter sikkerheitsbrot

innenriks

Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) som varslar om gebyret på 14 millionar kroner til Broadnett.

I fjor vinter vart det avdekt at IT-arbeidarar i India hadde tilgang til delar av det norske nødnettsystemet, som vert nytta av politiet, brannvesenet og helsevesenet under kriser og alvorlege hendingar. Motorola og underleverandøren Broadnet driftar nettet for det tidlegare Direktoratet for nødkommunikasjon.

På denne bakgrunnen starta Nkom tilsynssak. Tilsynet avdekte fleire manglar ved Broadnets sikkerheitsstyring. Som eit resultat av tilsynet, påla Nkom Broadnet å rette avvika.

