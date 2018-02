Forskinga endra behandlingspraksis – hjartelege heidra med folkehelsepris

innenriks

Tysdag fekk han hjarteforskingsprisen. Kong Harald delte ut prisen under ein seremoni i Det Norske Teatret.

Bønaa får prisen for forskinga si på fiskeoljer, B-vitamin og bruk av såkalla stentar ved utblokking av tronge blodårer.

– Fri forsking utan kommersielle bindingar kjenneteiknar forskinga hans, enten det gjeld fiskeolje, trening, kvinnehjarte eller tronge blodårer, skriv Nasjonalforeningen for folkehelsen i ei kunngjering i samband med seremonien.

Endra behandlingspraksisen

Før 2008 var det utbreidd og aukande bruk av folat (B-vitamin) for å hindre hjarte- og karsjukdom. Forskinga til Bønaas viste at det kunne vere skadeleg å bruke B6 og B12 for å førebyggje. Studien endra behandlingspraksisen radikalt, heiter det vidare.

Bønaa, som er overlege i hjartemedisin ved St. Olavs hospital og professor ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitetet (NTNU) i Trondheim og Universitetet i Tromsø, var i 1990 òg den første som viste at fiskeolje hadde ein gunstig effekt på hjarte- og karsystemet. Gjennom ein studie fann han at fiskeolje senka blodtrykket, mens maisolje ikkje gjorde det.

Gjennom forskinga si har han òg påvist at tradisjonelle metall-stentar fungerer like godt som moderne og medikamentstyrte stentar, som er mykje dyrare. Stentar – eit røyr med metallgitter som stivar av blodåreveggene frå innsida – blir nytta til å blokke ut tronge blodårer ved sjukdom som hjarteinfarkt.

– Dårleg dokumentert

No er han i gang med å forske på effektane av fysisk aktivitet. I prisforedraget trekte han fram at langtidseffektane er dårleg dokumenterte.

– Tilrådingane om fysisk aktivitet er i hovudsak baserte på befolkningsundersøkingar og andre observasjonsstudium, der vi finn at dei som svarer at dei er fysisk aktive, er friskare enn dei inaktive, sa han.

– Men slike studiar etablerer ikkje ein årsakssamanheng. Vart folk friske av å vere fysisk aktive, eller er dei fysisk aktive fordi dei er friske?

Legemiddel og demens

Nasjonalforeininga deler kvart år ut to prisar, éin for hjarteforsking og ein for demensforsking. Kong Harald overrekte demensforskingsprisen til professor Geir Selbæk. Han får prisen for arbeidet sitt med samanhengane mellom legemiddelbruk og symptomutvikling.

– Dette arbeidet er no tatt inn i nasjonale og internasjonale retningslinjer. Forskinga hans har dermed fått ei reell betyding for menneske med demens, skriv foreininga i grunngivinga.

Gjennom fleire forskingsprosjekt har han arbeidd med å identifisere risikofaktorar for demens, måle effekten av kommunale omsorgstiltak og å studere samanhengane mellom depresjon og demens.

Selbæk er forskingsleiar ved den nasjonale kompetansetenesta for aldring og helse og professor ved Universitetet i Oslo.

– Større openheit om demens

Selbæk tok i foredraget sitt opp endringar i haldningane til demens, både blant legar og medisinstudentar, men òg i samfunnet elles. Openheita og kunnskapen er større, meiner han.

– Det å finne ein kur må ikkje vere det einaste målet. Vi kjem stadig lenger i forskinga. Men vi må jobbe på fleire frontar. For meg er det å arbeide for openheit, medvit i samfunnet og ein betre kvardag for dei det gjeld, nesten like viktig, seier prisvinnaren.

Prisen er på 200.000 kroner og eit grafisk blad. Beløpet skal komme forskinga til gode, opplyser foreininga.

(©NPK)