Overnatting i gitarseng, økologisk frukost og samisk festmat for Solberg

Etter middag heime hos Bjarne Brøndbo i DDE i Namsos måndag kveld, sette Solberg kursen mot den heiløkologiske garden Bjerkem i Steinkjer tysdag morgon. Også her vart det ein matbit, økologisk frukost, sjølvsagt.

– Her gjer dei noko som ikkje berre er økologisk. Her byggjer dei kultur- og historietradisjonar saman med matproduksjon. Da lagar du eit heilskapsbilete som gir ein heilt annan type opplevingar, seier Solberg til Nationen.

Gardbrukar og styreleiar i Oikos Midt-Norge, Jakob Bjerkem, er klar på at vi må auke omsetninga av økologisk mat, og rådde statsministeren til å sørgje for at det offentlege kjøper inn meir. Solberg sjølv innrømmer at vi ikkje er flinke nok til å få dei økologiske produkta til å treffe marknaden.

Solberg reiste deretter vidare til Verdal og Kværner, før turen gjekk til Trondheim og besøk hos Enova og Lerchendalkonferansen. Trøndelagsturen vart avslutta med ein visitt på Sverresborg museum, der det vanka både omvising og samisk festmat saman med samiske vegvisarar – på den samiske nasjonaldagen.

Etter allsong til kjente trønderske songskattar heime i stua til Bjarne Brøndbo kvelden før, var det kanskje berre rett og rimeleg at Solberg overnatta i den segnomspunne gitarsenga på rockehotellet Rock City i Namsos.

– Det er ein av dei mest spesielle sengene eg har sove i – og eg har sove bra, stadfesta Solberg overfor Namdalsavisa tysdag morgon.

