Sju av ti nyutdanna politifolk er i jobb

innenriks

I alt hadde 115 av dei fast stilling, noko som svarar til 24 prosent av dei nyutdanna. Det viser statistikk frå Politidirektoratet gjeve att i Politiforum.

Til saman 72 prosent av studentane som fullførte Politihøgskolen er i jobb. På same tid i fjor var nesten halvparten av dei nyutdanna arbeidsledige.

Trass i at 2017-kullet har lettare for å få seg jobb raskt enn 2016-kullet, er det framleis eit stykke opp til toppåra i 2014 og 2015 då delen låg på rundt 90 prosent til same tid.

Også for 2016-kullet der mange stod utan jobb i lang tid, har ting betra seg. 91 prosent av dei som fullførte Politihøgskolen i 2016, er no i jobb i politiet. 60 prosent av 2016-kullet hadde fast stilling per 31. desember 2017.

(©NPK)