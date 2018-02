Støre vil ikkje talfeste tolegrense for Ap

innenriks

Ap har vore i hardt vêr sidan valet i haust, og Stenseng vedgår overfor VG at Ap no står fram som eit splitta parti. Ho er klar på at partiet over tid ikkje toler å liggje på den oppslutninga dei har hatt på meiningsmålingane det siste året.

– Vi står overfor store utfordringar for å auke oppslutninga frå under 25 prosent til 35 prosent. Det skal vi greie. Det går ei grense på 30 prosent. Vi skal over tid ikkje vere under 30 prosent, det går ikkje, seier ho.

– Deler ambisjonane

Partileiar Jonas Gahr Støre nektar på si side å talfeste noka tolegrense for Ap.

– Eg deler ambisjonane til partisekretær Kjersti Stenseng. Vi skal kjempe saman for å vinne tilbake veljarar frå sofa og gjerde. Men eg vil ikkje knyte noko tal eller dato til ambisjonane våre, seier Støre til VG.

Vidare seier han at han skal jobbe saman med Stenseng og nestleiar Hadia Tajik for å vinne tilbake veljarane i tida framover.

Det blir ein utfordrande jobb for eit splitta parti, meiner partisekretæren.

– Vi har vore gjennom ein ekstremt tøff periode, først med valnederlaget og så varsla mot Giske. Det er maktkamp, intrigar og lekkasjar folk på grasrota er oppgitt over, seier Stenseng.

– Ta partiet vidare saman

Trond Giske er ferdig både som nestleiar og i Aps sentralstyre. No går jakta på kven som kan fylle rolla hans i partileiinga. Stenseng vil likevel ikkje svare direkte på om ho er den nye leiarfiguren på venstresida i partiet.

– Eg er éin av tre i leiinga, og vi skal ta partiet vidare saman, seier ho.

Saman med partileiar Jonas Gahr Støre og nestleiar Hadia Tajik er ho ein del av leiartrioen i partiet fram til landsmøtet i 2019.

(©NPK)