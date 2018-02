Telenor Norge kuttar 115 årsverk

innenriks

− Telenor skal leie an det digitale skiftet i ein tøff konkurransesituasjon. Det gjer at vi må endre måten vi jobbar på og redusere kostnadar, seier Berit Svendsen, som leier Telenor Norge.

I dag er det i overkant av 900 tilsette i divisjonen. Dei største endringane skjer innan IT.

− Det er krevjande å gjere endringar som medfører at gode kollegaer misser jobben. Vår viktigaste prioritering no er å vareta medarbeidarar som står i ei krevjande omorganisering, og sørgje for ein god prosess for dei som blir ramma, seier Svendsen.

Ein del av bemanningsreduksjonen vil ifølgje Telenor kunne løysast med naturleg avgang, mens dei andre vil få tilbod om sluttavtale med omstillingsbistand.

