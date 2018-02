AUF-leiaren støttar delar av dansk innvandringsplan

innenriks

Måndag dag la Aps søsterparti i Danmark fram ein ny plattform for innvandringspolitikken. Same dag sa Ap-leiar Jonas Gahr Støre seg einig i at asylinnvandringa må regulerast betre og varsla ein strengare tone i innvandringsdebatten. Det fekk AUF-leiaren til å åtvare mot å konkurrere med regjeringa om å vere strengast mogleg.

Likevel er Hussaini positiv til delar av den nye plattforma til det danske partiet, som tiltakspakken for massiv bistand i Afrika, som også vil lette presset mot Europas grenser, ifølgje Klassekampen.

– Asylsystemet er ikkje laga for økonomiske migrantar, men for personar som er forfølgde av politiske årsaker, seier han til avisa. Han meiner ein bør sjå på det same i Noreg.

Sosialdemokratane i Danmark tar blant anna til orde for at landet skal opprette eigne mottakssenter for flyktningar i andre land og samtidig stengje høvet til å søke asyl på dansk jord. Det punktet er AUF-leiaren kritisk til. Han meiner det kan bryte med flyktningkonvensjonen og verke integreringshemmande.

Støre avviste måndag at skiljet mellom Ap og Frp blir viska ut som følgje av den strengare tonen. Hussaini seier at det ikkje spelar noka rolle om Aps politikk liknar Frps.

– Målet må vere at ein har ein innvandringspolitikk som er rettferdig og effektiv og fjernar alle ulovlege nettverk av menneskesmuglarar.

(©NPK)