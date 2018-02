Støre har ikkje snakka med Giske på fleire veker

innenriks

Giske tok igjen sete på Stortinget onsdag, sjølv om han ikkje var til stades i stortingssalen.

Støre seier til Adresseavisen at han ventar at Giske blir tatt godt imot etter sjukmeldinga. Sjølv har han ikkje snakka direkte med han sidan byrjinga av januar. Men no som sjukmeldingsperioden er over, vil han endre på det.

– Det skal skje raskt. Vi er i same stortingsgruppe og det same bygget, så den praten skal vi ta. Vi får lukke døra, ha ein kameratsleg tone og ta den tida det krev. Dette har ikkje vore lett for nokon av oss. Eg har stor forståing for at det har vore krevjande for Trond, men eg vedgår at det har det òg vore for oss. Men vi deler nok oppfatninga om at vi no må sjå framover og drive politikk, seier Støre til avisa.

Laurdag skal Giske vere tilbake på ein politiske arenaen for første gong etter varslarsakene. Han innleiar da til debatt når Orkland Ap skal konstituerast på Folkets Hus i Gjølme.

