Svenske SJ planlegg anbod på togtrafikken i Sør-Noreg

– Viss alle konkurrentane våre jobbar i ein europeisk eller til og med ein global marknad, må vi ha ein større marknad å jobbe i. Viss ikkje blir vi ein for liten operatør, seier konsernsjef Crister Fritzon i SJ til det svenske nyheitsbyrået TT.

Den svenske togmarknaden har vore avregulert i mange år, og no kjem resten av Europa etter. Den svenske togoperatøren vil derfor alt til våren leggje inn eit første anbod på togtrafikken på Sørlandsbanen.

Alt for eitt år sidan oppretta SJ eit norsk dotterselskap som skal delta i anboda på togtrafikken i Noreg. Bakgrunnen var den såkalla jernbanereforma her heime, som opna for konkurranse om persontogtrafikken på utvalde strekningar. Regjeringa har likevel utsett oppstarten av den såkalla trafikkpakke sør med eit halvt år til juni 2019, slik at tilbydarane skal få tid på seg. Den svenske togtrafikken vart konkurranseutsett i 1999.

Etter planen skal det bli konkurranse på desse strekningane: Sørlandsbanen, Dovrebanen, Rørosbanen, Nordlandsbanen, Raumabanen og Meråkerbanen.

SJ skal elles i år bestemme seg for kva togleverandør som skal få byggje 30 nye tog for langdistansetrafikk med ein maksfart på 250 kilometer i timen.

