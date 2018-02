innenriks

– Det har vore ein eksplosjon og røykutvikling. Det er ingen brann. To personar er skadde, opplyser brannvesenet i Bergen.

Politiet opplyser at det dreier seg om ei arbeidsulykke ved gamle Banco Rotto, og at dei arbeider med å få oversikt over kva som har skjedd.

Det er førebels uvisst kor alvorlege skadar dei to fekk.

(©NPK)